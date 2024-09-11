Опубликован топ мест для строительства домов в Нижегородской области

В Нижегородской области в рамках проекта «Земля для стройки» выявлено более 4,2 тысячи земельных участков, пригодных для строительства индивидуального и многоквартирного жилья, сообщает управление Росреестра по региону.
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