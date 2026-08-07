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УЕФА выплатил предполагаемой любовнице Инфантино шестизначную компенсацию во время его работы в организации. Ей также оплатили обучение в бизнес-школе (Telegraph)

УЕФА выплатил компенсацию предполагаемой любовнице Джанни Инфантино , когда он занимал должность генерального секретаря организации.

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