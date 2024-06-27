В СК РФ рассказали, как нужно применять мигрантов на работу

Фото: politlogic.ru В ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин подчеркнул необходимость применения принципов национальной безопасности при привлечении мигрантов к трудовой деятельности.
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