Банк в Темрюкском районе Кубани оштрафовали на полмиллиона из-за нарушения прав вдовы участника СВО

Банк в Темрюкском районе Кубани оштрафовали на полмиллиона из-за нарушения прав вдовы участника СВООдин из ведущих банков России признан виновным в совершении правонарушения по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».