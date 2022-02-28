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Народная артистка РСФСР Голубкина высказалась о назначении Кустурицы режиссером ЦАТРА

Народная артистка РСФСР Голубкина высказалась о назначении Кустурицы режиссером ЦАТРА

Голубкина работает в театре уже 60 лет. Актриса считает, что Кустурица больше относится к миру кино — знаком с картиной «Летят журавли», но не знает, что она снята по пьесе Виктора Розова «Вечно живые», которую долгое время ставили в «Современнике».

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