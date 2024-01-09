Надежность электроснабжения повысили в дачном поселке Металлург в Балашихе

Работники «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения в дачном поселке Металлург в Балашихе. Так, специалисты заменили трансформатор на подстанции ТП-623 на агрегат с улучшенными техническими характеристиками.
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