В Госдуме заявили, что Овечкин не сможет получить госнаграду за рекорд Гретцки: «Но бывают исключения»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос, сможет ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин претендовать на государственную награду в том случае, если побьет рекорд Уэйна Гретцки.