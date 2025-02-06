В Госдуме заявили, что Овечкин не сможет получить госнаграду за рекорд Гретцки: «Но бывают исключения»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос, сможет ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин претендовать на государственную награду в том случае, если побьет рекорд Уэйна Гретцки.
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