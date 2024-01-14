Евгений Спиряков: «Амкар» не позволит себе проиграть на своем поле. В Перми точно будет рубиться не ФК «Банка»

– Федос плотно сел на банку. – У Федоса фигня с глазами. Ему еще долго нельзя давать нагрузки. – Повлияло ли создание ФК «Банка» на ослабление Феди в рамках тренировок в «Амкале»? – Нет, просто такая ситуация.