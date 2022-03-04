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«Цель — максимально воздействовать на Путина и Россию»

США в четверг вновь расширили санкции в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. В черные списки попали самые богатые российские бизнесмены, их родственники и связанные c ними лица, а также, например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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