Кондратьев: в больнице умерла раненая при атаке БПЛА шестилетняя девочка

ВСУ ночью атаковали южные российские регионы с помощью беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили и подавили 50 БПЛА: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской.