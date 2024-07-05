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Кондратьев: в больнице умерла раненая при атаке БПЛА шестилетняя девочка

Кондратьев: в больнице умерла раненая при атаке БПЛА шестилетняя девочка

ВСУ ночью атаковали южные российские регионы с помощью беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили и подавили 50 БПЛА: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской.

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