Экс-подполковник СБУ Прозоров назвал операцию ВСУ в Донбассе беспределом

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил о том, что начав военный действия на территории Донбасса, киевский режим привлек на поле боя военных, участвовавших в Майдане.
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