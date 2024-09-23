Для «китайцев» и не только

Про глобальные изменения на российском автомобильном рынке говорить не надо – теперь балом правят китайские производители, которые предлагают широчайший выбор марок и моделей легковых автомобилей различных классов.
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