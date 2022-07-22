В двух районах Алматы ограничат проезд из-за реконструкции теплосетей

Ограничения коснутся Алмалинского и Бостандыкского районов. В ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили, что движение для тарнспорта будет закрыто: в Алмалинском районе: с 26 июля до 31 августа – во дворах домов № 29, 33 и 35, расположенных по улице Радостовца; с 28 июля по 29 августа – по улице Досмухамедова, на участке от улицы Курмангазы до проспекта Абая; в Бостандыкском районе: с 25 июля по 15 сентября – по улице Ганди, на участке от улицы Козыбаева до улицы Западный Желтоксан, в западном направлении; с 1 августа по 31 августа – на территории микрорайона Орбита-4, во дворе дома №7.