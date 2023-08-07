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«МЮ» интересен Тодибо. В случае ухода Магуайра могут купить защитника «Ниццы»

«МЮ» интересен Тодибо. В случае ухода Магуайра могут купить защитника «Ниццы»

«МЮ» запрашивал информацию о доступности 23-летнего экс-футболиста «Барселоны», однако предложений и переговоров пока не было.

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