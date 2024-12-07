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Бойцы группировки войск "Юг" отразили три контратаки ВСУ в зоне спецоперации

Бойцы группировки войск "Юг" отразили три контратаки ВСУ в зоне спецоперации

РИА Новости/Евгений Биятов Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение в зоне СВО и отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил представитель группировки войск "Юг" Вадим Астафьев, передает "Интерфакс".

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