Под Смоленском капитально отремонтируют дороги к агропредприятиям

Губернатор Василий Анохин провёл рабочую встречу с учредителем компании - крупнейшим смоленским производителем молока Две автомобильные дороги, ведущие к сельскохозяйственным предприятиям, капитально отремонтируют в следующем календарном году в Смоленской области.