Под Смоленском капитально отремонтируют дороги к агропредприятиям

Губернатор Василий Анохин провёл рабочую встречу с учредителем компании - крупнейшим смоленским производителем молока Две автомобильные дороги, ведущие к сельскохозяйственным предприятиям, капитально отремонтируют в следующем календарном году в Смоленской области.
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