Донбасс терпел и вам велел. Почему спецоперация Z – единственная надежда для адекватных украинцев

Роман Рейнекин. После начала российской спецоперации Z довольно многие украинцы из числа тех, которых в российских СМИ принято называть обобщенным термином «русскоязычное население» – избиратели Партии Регионов и ее наследниц, противники майдана и симпатизанты России, да и просто обыватели, далекие от насаждаемой в стране идеологии бандеровщины – отрицательно отнеслись к избранному Россией силовому варианту завершения вялотекущей в течение последних восьми лет войны на Донбассе.