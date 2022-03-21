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Донбасс терпел и вам велел. Почему спецоперация Z – единственная надежда для адекватных украинцев

Донбасс терпел и вам велел. Почему спецоперация Z – единственная надежда для адекватных украинцев

Роман Рейнекин.   После начала российской спецоперации Z  довольно многие украинцы из числа тех, которых в российских СМИ принято называть обобщенным термином «русскоязычное население» – избиратели Партии Регионов и ее наследниц, противники майдана и симпатизанты России, да и просто обыватели, далекие от насаждаемой в стране идеологии бандеровщины – отрицательно отнеслись к избранному Россией силовому варианту завершения вялотекущей в течение последних восьми лет войны на Донбассе.

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