Половецкий хан Котян Сутоевич

Половецкий воин Половцы (самоназвание кыпчаки) – это сложный по составу этнос, относящийся к тюркской племенной группе и неотъемлемый компонент всей непростой политической истории домонгольской Руси, в частности, периода ее раздробленности и борьбе русских князей за уделы* и верховенство в княжеской иерархии.