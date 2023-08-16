Половецкий хан Котян Сутоевич

Половецкий воин Половцы (самоназвание кыпчаки) – это сложный по составу этнос, относящийся к тюркской племенной группе и неотъемлемый компонент всей непростой политической истории домонгольской Руси, в частности, периода ее раздробленности и борьбе русских князей за уделы* и верховенство в княжеской иерархии.
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