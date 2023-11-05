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Менеджер Махачева заявил об отсутствии интереса у бойца к реваншу с Оливейрой

Менеджер Махачева заявил об отсутствии интереса у бойца к реваншу с Оливейрой

Менеджер бойца смешанных единоборств (MMA), чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Ризван Магомедов рассказал, что россиянин не заинтересован в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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