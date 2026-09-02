Цыганский хлеб: рассказ о традициях и вкусе

Знакомство с настоящим цыганским хлебом часто начинается не с рецепта, а с воспоминания — запаха дыма, летнего вечера и тревожно-прекрасной песни, ворвавшейся в тихий двор.
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