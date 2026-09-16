Эфиопия: 16 мирных жителей были убиты и еще 16 похищены неизвестными вооруженными людьми, которые 14 сентября ворвались в город Валда, район Абшге, зона Гураж, региональный штат Центральная Эфиопия.
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