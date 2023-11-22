Магнитные бури 23 ноября: чего ожидать и как подготовиться Елена ВайленкоНоябрь стал месяцем испытаний для метеозависимых людей, оказавшихся на пути магнитных бурь, вызванных повышенной активностью Солнца.
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