Российские ученые представили концепцию межзвездного двигателя Ирэн ОрлонскаяВ российской научной среде недавно произошло знаменательное событие — был успешно создан и защищен патент на инновационный двигатель, специально разработанный для использования в космических кораблях, способных осуществлять межзвездные перелеты.
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