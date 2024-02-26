Российские ученые представили концепцию межзвездного двигателя Ирэн ОрлонскаяВ российской научной среде недавно произошло знаменательное событие — был успешно создан и защищен патент на инновационный двигатель, специально разработанный для использования в космических кораблях, способных осуществлять межзвездные перелеты.