История женских дуэлей

Дуэль считается прерогативой мужчин, но это мнение ошибочно. Женщины тоже были не прочь сразиться друг с другом, более того — дуэли между ними были не столь редкими и по большей части намного более кровавыми и изощренными.
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