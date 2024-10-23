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Калужские новости

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В Калужской области усилят защиту от ракетных ударов и атак БПЛА

В Калужской области усилят защиту от ракетных ударов и атак БПЛА

В Калужской области провели заседание антитеррористической комиссии. Были одобрены дополнительные меры по защите промышленных объектов от ракетных ударов, террористических атак и налётов беспилотниковВ Калужской области провели заседание антитеррористической комиссии.

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