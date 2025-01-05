В РФ предложили обязать работодателей давать полис ДМС всем сотрудникам

Российских работодателей нужно законодательно обязать приобретать для своих работников страховой полис добровольного медицинского страхования (ДМС), так как от здоровья работников зависит производительность труда, заявил директор АНО "Институт исследования проблем современной политики" Антон Орлов.
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