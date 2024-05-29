В Белгородской области сбили семь «Градов» и один БПЛА

Российская система ПВО оперативно сработала, предотвратив нанесение ущерба от этой атаки Ночью 29 мая дежурные средства противовоздушной обороны России успешно отразили попытку Украины совершить террористическую атаку на объекты на территории страны, передает Минобороны.
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