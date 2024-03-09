Самый дешевый электромобиль стал еще доступнее

Модель получила название и стала еще более привлекательной для покупателей. Стоимость в Китае составляет от 9 700 до 11 900 долларов, что ниже, чем цена прошлогодней версии (от 10 200 до 12 500 долларов).
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