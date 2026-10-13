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Газета «Культура»

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В Третьяковке покажут картины автора оформления станций московского метро

В Третьяковке покажут картины автора оформления станций московского метро

Государственная Третьяковская галерея представит выставку Ивана Лубенникова, известного оформлением станций московского метро «Маяковская», «Сретенский бульвар» и «Славянский бульвар».

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