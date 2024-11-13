Серьезные разногласия в отношениях США с Китаем назвал Белый дом

Сложные отношения США с Китаем потребуют от новой администрации управления в условиях глубоких разногласий, в том числе касательно взаимодействия Пекина с Москвой, рассказала высокопоставленная представительница администрации США 13 ноября на брифинге.
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