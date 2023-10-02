Боевая работа экипажей штурмовиков Су-25СМ и ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск «Центр» по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении СВО

При выполнении задач летчикам помогают передовые авианаводчики, которые выдают целеуказания для боевого применения авиационных средств поражения, а также визуально наблюдают за уничтожением цели противника.
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