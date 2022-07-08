СМИ2

257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Петрова
    А когда он утонет ??? Устали ждать....венки приготовили....а они все болтаются на волнах- то вверх, то вниз.... Где н...В МИД РФ сравнили...
  • Ольга Ершова
    Какие глобалисты спустят ей реформы из Лондон-сити - те она и внедрит, заодно и на шефа стучать будет. Для того таких...Новым украинским ...
  • Валентина Литвяк
    Тогда Россия станет проходным двором для всех, и расчленять не надо будет. Блестящее решение Американских и европейск...Россиянам могут р...

Лавров указал на раздвоенность позиции западных стран относительно ситуации на Украине

Лавров указал на раздвоенность позиции западных стран относительно ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что раздвоенность позиции Запада относительно происходящих на Украине событий демонстрирует, что для него важнее идеология, чем забота об украинцах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх