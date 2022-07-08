Лавров указал на раздвоенность позиции западных стран относительно ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что раздвоенность позиции Запада относительно происходящих на Украине событий демонстрирует, что для него важнее идеология, чем забота об украинцах.
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