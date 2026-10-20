Аэропорт города Жешув (Польша) закрыт из-за активных полётов военной авиации, сообщили в польском Агентстве воздушного движения (PANSA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Украине эвакуи...
- АП На Украине эвакуи...
- Су-57: не просто ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым