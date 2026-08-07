Митрошина потребует 75 млн с бывших адвокатов в суде

Сергей Карпухин/ТАСС Блогер Александра Митрошина намерена заявить гражданский иск о взыскании денег в рамках уголовного дела против своих бывших адвокатов Алисы Волховой и Ольги Гольцевой, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.