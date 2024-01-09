Ямальские медики назвали способы включиться в работу после новогодних праздников

После продолжительного отдыха с обильными застольями многим сложно включиться в рабочий процесс. Медики Лабытнангской горбольницы в соцсетях дали ямальцам рекомендации, как прийти в себя и без стресса приступить к работе.
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