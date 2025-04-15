Главный хирург Поморья удостоен звания «Почётный работник здравоохранения Архангельской области»

Андрей Тарабукин награждён почётной грамотой за вклад в развитие хирургии в регионе.Заместитель главного врача Архангельской областной клинической больницы, главный внештатный хирург минздрава региона Андрей Тарабукин удостоен звания «Почётный работник здравоохранения Архангельской области» за многолетний труд, профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие хирургической службы области.