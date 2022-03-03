Барбашев забил 17-й гол в сезоне. У него 7 очков в последних 4 играх

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:5). Россиянин набрал очки (2+5) в 4-й игре подряд.
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