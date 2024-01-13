Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

В двух шагах от утилизации

В двух шагах от утилизации

Зеленский поставил всё на кон. И это неудивительно. За рубежом, причём не только на Западе, Владимира Александровича и его присных обвиняют в повальном воровстве, а также в военно-политической косорукости и кривозадости, то есть в банальном неумении вести войну.

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