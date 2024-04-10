Центробанк рекомендовал реструктурировать долги граждан, пострадавших от паводков

Центробанк (ЦБ) выступил с рекомендациями кредиторам, призывая учитывать положение заёмщиков, пострадавших от наводнений, и рассматривать в упрощённом порядке заявления на предоставление кредитных каникул, передает Life.
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