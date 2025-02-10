Коммерсантъ Депутата Госдумы Андрея Гурулева убирают из членов комитета по обороне Депутат Госдумы Андрей Гурулев в ближайшее время покинет комитет по обороне и станет членом комитета по региональной политике и местному самоуправлению.
Гурулевы бывшими бывают
Комментарии
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Господин Гурулев позволял себе также и критику Минобороны. Так, например, он заявлял, что на своих брифингах ведомство должно рассказывать ситуацию как есть. И в чём же он не прав? Или народу нужно гнать только пургу ?
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