В Курской области сохраняется активная деятельность противника южнее населённого пункта Весёлое. Согласно сообщениям, противник продолжает безрезультатно расходовать бронетехнику, предоставленную НАТО, включая случаи сожжённых шведских БМП.
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