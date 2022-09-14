Шольц: Германское вооружение сыграло решающую роль в контрнаступлении на Востоке Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в канцелярии в Берлине в среду, 14 сентября, заявил, что германское оружие сыграло «решающую» роль в недавнем успешном контрнаступлении Украины, – сообщает издание Politico.