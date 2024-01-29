Диаспора лютуюет: накрасили красной помадой, надели красные женские трусы и бюстгальтер заставили пройти по коридору русского парня-должника

В Тюменской обл. азеров , как у дурака махорки. И такие , как Валиев и Мамедханов возомнили себя местными баями. Пора им собрать свои пожитки и на х... в Азербайджан !

Россиянин

Нарушили закон? Немедленно домой и навсегда. После отсидки разумеется. А еще хорошо бы прошерстить насчет службы в армии, коль они российский паспорт имеют. Исключений быть не должно никаких. Ну а тех "ментов", которые помогают им, сажать в общую колонию а не в специальную. Другим неповадно будет.