Диаспора лютуюет: накрасили красной помадой, надели красные женские трусы и бюстгальтер заставили пройти по коридору русского парня-должника

Avia.pro - Новости В Тюмени произошел шокирующий инцидент, связанный с действиями представителей азербайджанской "диаспоры", демонстрирующими устрашающие методы работы с должниками, что вызывает серьезное беспокойство и вопросы о законности их действий.
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