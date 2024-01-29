Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Диаспора лютуюет: накрасили красной помадой, надели красные женские трусы и бюстгальтер заставили пройти по коридору русского парня-должника

Диаспора лютуюет: накрасили красной помадой, надели красные женские трусы и бюстгальтер заставили пройти по коридору русского парня-должника

Avia.pro - Новости В Тюмени произошел шокирующий инцидент, связанный с действиями представителей азербайджанской "диаспоры", демонстрирующими устрашающие методы работы с должниками, что вызывает серьезное беспокойство и вопросы о законности их действий.

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Комментарии
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Татьяна Урвант
Почему в Тюмени правят азербайджанцы? Как страну распродали((((
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16 час.
ШКИПЕР
В Тюменской обл. азеров , как у дурака махорки. И такие , как Валиев и Мамедханов возомнили себя местными баями. Пора им собрать свои пожитки и на х... в Азербайджан !
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14 час.
Россиянин
Нарушили закон? Немедленно домой и навсегда. После отсидки разумеется. А еще хорошо бы прошерстить насчет службы в армии, коль они российский паспорт имеют.  Исключений быть не должно никаких. Ну а тех &quot;ментов&quot;, которые помогают им, сажать в общую колонию а не в специальную. Другим неповадно будет.
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13 час.

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