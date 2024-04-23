«Прямой и резкий удар по Шойгу»: доверенное лицо главы МО задержали за взятку

Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан за взятку, информацию приводит СК РФ. В ведомстве уточняют, что Иванову может грозить до 15 лет лишения свободы в колонии, ему вменяют обвинение по статье 290 УК.
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