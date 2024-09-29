Мия Бойка после ситуации с квадробершей снизила гонорар за своё частное выступление в два раза с 5 до 2.
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Мия Бойка после ситуации с квадробершей снизила гонорар за своё частное выступление в два раза с 5 до 2.