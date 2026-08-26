NASA отправила самолеты WB-57F в погоню за тенью Луны для изучения солнечной короны

Полное солнечное затмение 12 августа стало поводом для необычной научной миссии NASA. Исследователи попытались выяснить, почему внешняя атмосфера Солнца, называемая короной, нагрета сильнее, чем его видимая поверхность.
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