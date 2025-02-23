Президент США Дональд Трамп изменил политику в отношении Украины, чтобы избежать ядерной войны с Россией, заявил бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер 23 февраля в интервью каналу India & Global Left.
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