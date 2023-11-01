Nokia подала в суд на Amazon и HP за незаконное использование технологий потоковог...

Nokia подала в суд на Amazon и HP за незаконное использование технологий потокового видеоФинский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia подал в суд на компании Amazon и HP за незаконное использование ряда её патентов, связанных с потоковой передачей видео.
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