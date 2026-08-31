Минтранс обсудит с пассажирами вопрос по овербукингу в авиационной отрасли

Вопрос о легализации овербукинга в авиационной отрасли России остается открытым: как заявили в Министерстве транспорта, окончательная позиция ведомства по данной инициативе еще не сформирована.
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Когда некто продает товар, которого у него нет, и при этом берет за него авансом деньги, это называется мошенничество. Это уголовно наказуемое преступление, описанное в ст.159 УК РФ.
Предлагается обсудить с потенциальными жертвами легализацию мошенничества?