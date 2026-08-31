Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 780 подписчиков

Минтранс обсудит с пассажирами вопрос по овербукингу в авиационной отрасли

Минтранс обсудит с пассажирами вопрос по овербукингу в авиационной отрасли

Вопрос о легализации овербукинга в авиационной отрасли России остается открытым: как заявили в Министерстве транспорта, окончательная позиция ведомства по данной инициативе еще не сформирована.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вадим Кузнецов
Вадим Кузнецов

Когда некто продает товар, которого у него нет, и при этом берет за него авансом деньги, это называется мошенничество. Это уголовно наказуемое преступление, описанное в ст.159 УК РФ.
Предлагается обсудить с потенциальными жертвами легализацию мошенничества?