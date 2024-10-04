В санатории родственника Авдоляна завелось Hello: в деле МРСЭН - новый игрок?

Пока следователи ищут следы Османова и Шульгина за границей, рядом с санаторием МРСЭН - «Каширские роднички» засветилась некая фирма - оператор созданной пару лет назад платёжной системы Hello, с помощью которой можно переводить деньги за границу, не открывая счёта.